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        Battalgazi'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Battalgazi'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

        Elmasuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın, bahçelik alanlara sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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