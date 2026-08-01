Battalgazi'de çıkan ot yangını söndürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü. Elmasuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın, bahçelik alanlara sıçramadan söndürüldü.

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