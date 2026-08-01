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        Doğanşehir'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Doğanşehir'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.

        Sürgü ile Erkenek mahalleleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve Doğanşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü iş makineleri sevk edildi.


        Mahallelinin de su tankerleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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