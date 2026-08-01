Doğanşehir'de çıkan ot yangını söndürüldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Giriş: 01.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Sürgü ile Erkenek mahalleleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve Doğanşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü iş makineleri sevk edildi.
Mahallelinin de su tankerleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
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