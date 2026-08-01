Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. K.L.E. idaresindeki 44 AIV 702 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 44 AHK 630 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.U, O.A. ile K.L.E. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.