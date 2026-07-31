Malatya merkezli operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Malatya merkezli olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 30 kilogram sentetik madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldüğü belirtildi.





Çalışma sonucunda, Malatya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılmak üzere malzeme ve ham madde temin ettiği belirlenen 1 şüphelinin İstanbul'daki ikametine operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan aramada 3 kilo 77 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 27 kilogram pregabalin sentetik ecza ham maddesi, 2 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde imalatında kullanılan doğrama makinesi, 1 blender makinesi, 1 uyuşturucu madde imalatı ve paketlemesinde kullanılan vakum makinesi ile 1 uyuşturucu madde paketleme makinesi ele geçirildi."



Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

