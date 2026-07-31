Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya merkezli operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

        Malatya merkezli operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

        Malatya merkezli olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 30 kilogram sentetik madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 22:59 Güncelleme:
        Malatya merkezli operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

        Malatya merkezli olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 30 kilogram sentetik madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldüğü belirtildi.


        Çalışma sonucunda, Malatya'da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılmak üzere malzeme ve ham madde temin ettiği belirlenen 1 şüphelinin İstanbul'daki ikametine operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan aramada 3 kilo 77 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 27 kilogram pregabalin sentetik ecza ham maddesi, 2 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde imalatında kullanılan doğrama makinesi, 1 blender makinesi, 1 uyuşturucu madde imalatı ve paketlemesinde kullanılan vakum makinesi ile 1 uyuşturucu madde paketleme makinesi ele geçirildi."

        Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Cem Küçük tutuklandı
        Cem Küçük tutuklandı
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Malatya merkezli operasyonda rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi...
        Malatya merkezli operasyonda rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi...
        Darende'de öğretmenevi, kütüphane ve deprem konutları incelendi
        Darende'de öğretmenevi, kütüphane ve deprem konutları incelendi
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi "Tercih ve Tanıtım Günleri" başlıyor
        Malatya Turgut Özal Üniversitesi "Tercih ve Tanıtım Günleri" başlıyor
        Doğanşehir'deki anız yangınında köylüler traktörleriyle seferber oldu
        Doğanşehir'deki anız yangınında köylüler traktörleriyle seferber oldu
        Malatya'da kumar oynatılan 2 iş yeri mühürlendi
        Malatya'da kumar oynatılan 2 iş yeri mühürlendi
        İki önemli yol aksında çalışmalar eş zamanlı sürüyor
        İki önemli yol aksında çalışmalar eş zamanlı sürüyor