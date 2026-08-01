Doğanşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve pamuk şeker ikramı
Malatya'da Doğanşehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.
Giriş: 01.08.2026 - 10:29 Güncelleme:
Malatya'da Doğanşehir Belediyesince Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.
Doğanşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Çocukların yaz sıcaklarında serinlemesi ve motivasyonlarının artması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, belediye görevlileri çocuklara dondurma ve pamuk şeker ikram etti.
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