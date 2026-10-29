Darende'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, öğrencilerin gösterileriyle kutlandı.

Darende Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Sirkeci günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler şiir, halk oyunları, koro ve oratoryo gösterileri sundu. Güreş ve jimnastik performansları da izleyicilerden alkış aldı. Kutlamalar, kortej yürüyüşü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.