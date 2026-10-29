Deprem tanığı Atalan'dan afet bilinci çağrısı

6 Şubat depremlerini Malatya'da ailesiyle birlikte yaşayan Cevdet Atalan, "Asrın Felaketi, Ölüm Fayında Dört Gün" adlı kitabında deprem sürecinde yaşananları ve afetlere hazırlığın önemini anlattı.

12. Malatya Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşan eser, depremin ardından yaşananları kişisel tanıklıklar ve saha deneyimleri üzerinden ele alıyor. Üniversitelerde yöneticilik ve öğretim görevliliği yapan, afet yönetimi ve arama kurtarma çalışmalarında da görev alan Atalan, kitabında bir ailenin dört günlük yaşam mücadelesinden yola çıkarak 6 Şubat depremlerinin insan hayatında bıraktığı izleri aktarıyor.

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Afet öncesinde alınması gereken önlemlere de yer verilen kitapta, deprem çantası hazırlanması, aile afet planı oluşturulması ve ilk 72 saate hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekiliyor. Eser, bilimsel esaslara uygun yapılaşma ve toplumsal afet bilincinin geliştirilmesi gerektiği mesajını veriyor.

İmza gününde okuyucularıyla bir araya gelen Atalan'ın kitabı, Türkiye'de çeşitli çevrim içi satış platformları ve kitapçılardan temin edilebiliyor.