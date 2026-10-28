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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Malatya'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Malatya'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Adreste yapılan aramada, 970 gram kubar esrar, av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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