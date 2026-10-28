Malatya'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hakkında 48 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adreste yapılan aramada, 970 gram kubar esrar, av tüfeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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