Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erhan Cengiz, mesajında Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Cengiz, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cengiz, mesajının sonunda başta Kuluncaklı vatandaşlar olmak üzere tüm milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.