ULUSDER Başkanı Özcan Polat'tan Cumhuriyet'in 103. yılı mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özcan Polat, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesiyle kazandığı en büyük değerlerden biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet’in birlik, beraberlik, özgürlük ve ortak gelecek idealinin temelini oluşturduğunu ifade etti. "Cumhuriyet, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürümemizi sağlayan en kıymetli mirasımızdır" diyen Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyet’in, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini vurguladı.

REKLAM

Türkiye’nin ekonomik kalkınması, üretim kapasitesinin artırılması, yatırım olanaklarının geliştirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesinin Cumhuriyet’in çağdaş uygarlık hedeflerine ulaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Polat, iş dünyasının bu süreçte üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet; yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin bağımsızlığa olan bağlılığının, ortak iradesinin ve aydınlık yarınlara duyduğu inancın simgesidir. Bizlere düşen en önemli görev, bu kıymetli mirası korumak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak, üretimi ve yatırımı desteklemek, gençlerimize daha güçlü bir gelecek hazırlamaktır."