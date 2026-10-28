Malatya'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yaklaşık 15 dakikalık sağanak sonrası tıkanan mazgallar nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar arızalandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollardaki suyun tahliye için çalışma başlattı.

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