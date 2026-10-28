Malatya'da 12. Kitap Fuarı devam ediyor

Malatya'da düzenlenen 12. Kitap Fuarı 6. gününde sürüyor.

Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 300'ün üzerinde yayınevi ve yazar, okuyucularla buluşuyor.

Bu yıl "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlenen fuara gelen kitapseverler, stantlarda yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı buluyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 350 imza etkinliği, 75 konferans, söyleşi ve panel gerçekleştiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuara yoğun katılım olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'nın da etkilendiğini anımsatan Er, şöyle konuştu:

REKLAM

"Malatyamız ayağa kalktı. Sadece depremin yaralarını sarmadık geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Spor sahalarından tutun ulaşıma kadar, kültür sanattan sosyal yaşama kadar her alanda geleceğin Malatya'sı için tüm gayreti gösteriyoruz. İnsanların ihtiyaçları olan kültürel faaliyetleri es geçmedik. Bu yıl 12. Kitap Fuarı'nı yapıyoruz. Stantları dolaştım, kitap fuarında katılımcılar memnunlar. Ziyaretçiler de oldukça memnun. Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. 300 yazar ve 300 yayınevi burada kitapseverlerle buluşuyor. 75 etkinlik yaptık. Okullarımızda bir takım etkinliklerimiz var. Fuar oldukça zengin ve hareketli. Çok ciddi katılımcı var."

REKLAM

Öğrencilerden Harun Taşan, fuara arkadaşlarıyla geldiğini ve beğendiğini belirtti.

Taşan, "Çeşitli kitaplar var. Tam arkadaşlarınla ve ailelenle gelebileceğin bir fuar. Herkese hitap eden kitaplar var." dedi.

Sami Yusuf Karaaslan ise fuarı gezme imkanı bulduğunu ve istediği kitaplara ulaştığını ifade etti.

Karaaslan, "Romandan bilim kurguya, tarih kitaplarına kadar tüm kitaplar var. Mükemmel bir yer. Vakit olursa yine gelirim, çok güzel." diye konuştu.