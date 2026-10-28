Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde atölye eğitimleri için kayıtlar başladı

Yeşilyurt Bilim Merkezi’nde yeni dönem atölye eğitimleri için kayıt süreci başladı.

Yeşilyurt Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji üreticilerini yetiştirme hedefi doğrultusunda çocukları keşfetmeye, öğrenmeye ve üretmeye teşvik etmek için başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın destekleri, Yeşilyurt Belediyesi ARGE Müdürlüğünün çalışmalarıyla hayata geçirilen Yeşilyurt Bilim Merkezi, yeni dönemde de çocukları bilim, teknoloji ve sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenecek atölye eğitimleriyle çocukların merak duygularının desteklenmesi, bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve geleceğin teknoloji mimarlarının yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

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56 ve 714 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek atölye eğitimleri, çocukların eğlenerek öğrenmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve hayal güçlerini üretime dönüştürmelerine fırsat sunacak. Bilimsel keşiflerden teknolojik çalışmalara, sanatsal etkinliklerden uygulamalı eğitimlere uzanan atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yeşilyurt Bilim Merkezi’nin yeni dönem atölye eğitimleri için kayıtlar, 6 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Yeşilyurt Belediyesi Millet Bahçesi içerisinde yer alan Yeşilyurt Bilim Merkezi’ne şahsen yapılabilecek. Kayıt işlemleri sırasında çocuklara ait kimlik fotokopisinin ibraz edilmesi gerekiyor. Online başvurular, yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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Atölye eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 0537 312 26 01 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.