Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde atölye eğitimleri için kayıtlar başladı

        Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde atölye eğitimleri için kayıtlar başladı

        Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde yeni dönem atölye eğitimleri için kayıt süreci başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde atölye eğitimleri için kayıtlar başladı

        Yeşilyurt Bilim Merkezi’nde yeni dönem atölye eğitimleri için kayıt süreci başladı.

        Yeşilyurt Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji üreticilerini yetiştirme hedefi doğrultusunda çocukları keşfetmeye, öğrenmeye ve üretmeye teşvik etmek için başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın destekleri, Yeşilyurt Belediyesi ARGE Müdürlüğünün çalışmalarıyla hayata geçirilen Yeşilyurt Bilim Merkezi, yeni dönemde de çocukları bilim, teknoloji ve sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenecek atölye eğitimleriyle çocukların merak duygularının desteklenmesi, bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve geleceğin teknoloji mimarlarının yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

        REKLAM

        56 ve 714 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek atölye eğitimleri, çocukların eğlenerek öğrenmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve hayal güçlerini üretime dönüştürmelerine fırsat sunacak. Bilimsel keşiflerden teknolojik çalışmalara, sanatsal etkinliklerden uygulamalı eğitimlere uzanan atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Yeşilyurt Bilim Merkezi’nin yeni dönem atölye eğitimleri için kayıtlar, 6 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Yeşilyurt Belediyesi Millet Bahçesi içerisinde yer alan Yeşilyurt Bilim Merkezi’ne şahsen yapılabilecek. Kayıt işlemleri sırasında çocuklara ait kimlik fotokopisinin ibraz edilmesi gerekiyor. Online başvurular, yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Atölye eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise 0537 312 26 01 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
        Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
        Malatya'da 25 metrelik kuyuya düşen genç kurtarıldı
        Malatya'da 25 metrelik kuyuya düşen genç kurtarıldı
        Doğanşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
        Doğanşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
        Fırat Kalkınma Ajansından işletmelere uygulamalı dış ticaret danışmanlığı d...
        Fırat Kalkınma Ajansından işletmelere uygulamalı dış ticaret danışmanlığı d...
        Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı
        12 yaşındaki Erva, TEKNOFEST'ten ilham alarak ilk kitabını yazdı
        12 yaşındaki Erva, TEKNOFEST'ten ilham alarak ilk kitabını yazdı