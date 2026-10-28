Doğanşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde, D85010 karayolunun 69+500’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M. A.Ç. (22) yönetimindeki 49 ABR 065 plakalı tır ve buna bağlı 49 ABC 031 plakalı yarı römork, Adıyaman’dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yarı römorkun sol yan kısmı, Adıyaman istikametine giden Mehmet T. A. yönetimindeki 23 FS 937 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki M.T. yaralandı.

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