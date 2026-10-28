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        Fırat Kalkınma Ajansından işletmelere uygulamalı dış ticaret danışmanlığı desteği

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitelerini geliştirmek ve bölgenin dış ticaret hacmini artırmak amacıyla Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Programı'nı hayata geçiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Fırat Kalkınma Ajansından işletmelere uygulamalı dış ticaret danışmanlığı desteği

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitelerini geliştirmek ve bölgenin dış ticaret hacmini artırmak amacıyla Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Programı’nı hayata geçiriyor.

        Kasım ayında başlaması ve dört ay sürmesi planlanan program kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren 12 işletmeye ücretsiz bire bir danışmanlık ve mentorluk desteği sunulacak. Programla, henüz ihracat yapmamış işletmelerin ihracata hazırlanması, hâlihazırda ihracat yapan işletmelerin ise uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin ve ihracat yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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        İşletmelere bire bir danışmanlık ve mentorluk desteği

        Program kapsamında her işletmeye dört ay boyunca ihtiyaçlarına özel danışmanlık hizmeti verilecek. Bu doğrultuda her işletmeye toplam beş yüz yüze ziyaret gerçekleştirilecek ve her ziyarette en az 2,5 saat bire bir danışmanlık sağlanacak. Ayrıca işletmelere ayda en az bir saat çevrim içi uygulamalı danışmanlık desteği sunulacak.

        Program çerçevesinde çevrim içi İhracat Kapasitesi Geliştirme ve Dış Ticaret Yönetimi eğitimleri de düzenlenecek. İşletmelerin mevcut durumları ve ihtiyaçları analiz edilerek her biri için İhtiyaç Analizi ve İhracat Yol Haritası Raporu hazırlanacak.

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        Çalışmalar kapsamında işletmelerin ihracata uygun ürünleri ve ihracat stratejileri belirlenecek, hedef pazar araştırmaları ve pazar analizleri yapılacak. Ticari istihbarat veri tabanlarından yararlanılarak potansiyel müşteriler tespit edilecek; işletmelerin uluslararası pazarlardaki görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine yönelik öneriler geliştirilecek.

        Bunun yanı sıra hedef pazarlardaki potansiyel müşterilerle iletişim kurulması, numune ve ilk sipariş gönderim süreçleri ile potansiyel alıcılarla yürütülecek görüşmeler konusunda mentorluk desteği verilecek. Program faaliyetleri, alanında uzman ve deneyimli bir danışman tarafından yürütülecek. Danışmanlık konuları, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecek.

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        Başvuru şartları ve katılım kriterleri

        Programa, TRB1 Bölgesi’ni oluşturan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde yerleşik işletmeler başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin, ihracat süreçlerini yürütebilecek veya takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilen en az bir personelinin ya da bu süreçlerden sorumlu biriminin bulunması gerekiyor.

        Bu şartı sağlayan işletmelerden; daha önce ihracat yapmamış ve ilk ihracatını gerçekleştirmek isteyen, ihracat deneyimi bulunmasına rağmen mevcut potansiyelini yeterince değerlendirememiş veya kurumsal yapısını uluslararası ticaretin rekabet koşullarına uyumlu hâle getirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmaya açık işletmelerin programa başvurması bekleniyor.

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        Kontenjanın 12 işletmeyle sınırlı olduğu programda, kabul edilen işletmelerin dört ay boyunca gerçekleştirilecek yüz yüze ziyaretlere ve çevrim içi çalışmalara aktif katılım sağlaması bekleniyor.

        "İşletmelerimizin yeni pazarlara açılmasını önemsiyoruz"

        Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölge işletmelerinin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine sağlayacağı katkıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

        "Bölgemizdeki işletmelerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uygulamalı Dış Ticaret Danışmanlığı Programı ile işletmelerimizin ihracat süreçlerini yalnızca teorik bilgilerle değil, doğrudan uygulamaya dayalı danışmanlık ve mentorluk desteğiyle güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Program kapsamında işletmelerimizin mevcut durumlarını analiz ederek her birine özel ihracat yol haritaları oluşturacağız. Hedef pazarların belirlenmesinden potansiyel müşterilere ulaşılmasına, ilk ihracat adımlarının atılmasından mevcut ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesine kadar birçok aşamada işletmelerimizin yanında olacağız. Bölgemizin üretim potansiyelinin uluslararası pazarlarda daha fazla karşılık bulmasını, işletmelerimizin yeni pazarlara açılmasını ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmasını önemsiyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı olarak, bölgemizin ekonomik kalkınmasına ve işletmelerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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        Son Başvuru: 4 Kasım 2026

        Programa başvurular 4 Kasım 2026 Çarşamba gününe kadar çevrim içi olarak yapılabilecek. Ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna Fırat Kalkınma Ajansının internet sitesindeki başvuru çağrısından ulaşılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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