Malatya'da 25 metrelik kuyuya düşen genç kurtarıldı

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesi Erenli Merkez Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki bir vatandaşın yaklaşık 2530 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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