Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 metrelik su kuyusundan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. isimli kadının kuyuya düştüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarılan K.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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