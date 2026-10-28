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        Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen K.D. (21) isimli kadın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen K.D. (21) isimli kadın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 30 metrelik su kuyusundan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. isimli kadının kuyuya düştüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarılan K.D., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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