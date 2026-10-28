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        Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Otomobil şarampole devrildi; 2 yaralı

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Savaklı mevkisiinde meydana geldi. Malatya’dan Adıyaman yönüne giden Yılmaz K. idaresindeki 46 AAN 837 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yılmaz K. ile yanındaki Musa K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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