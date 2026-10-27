Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun ilçenin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sunacağını ifade eden Bozkurt, Doğan’ın yeni görev döneminin Darende için hayırlı olmasını temenni etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ömer Doğan’a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

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