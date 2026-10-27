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        Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

        Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevine başlayan Ömer Doğan, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

        Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevine başlayan Ömer Doğan, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ömer Doğan’a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

        Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun ilçenin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sunacağını ifade eden Bozkurt, Doğan’ın yeni görev döneminin Darende için hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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