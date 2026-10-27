Battalgazi Belediyesinin taziye evleri projesi kapsamında yeni protokol imzalandı

Battalgazi Belediyesi ile hayırsever İsmail Akbaş arasında, Paşaköşkü Mahallesi’nde yapılacak taziye evine ilişkin protokol imzalandı. Başkan Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan taziye evleri projesi kapsamında ilçeye yeni bir taziye evi daha kazandırılacak.

Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde taziye evleri oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hasırcılar, Göztepe, Selçuklu ve Tandoğan mahallelerinde dört taziye evi hizmete açıldı. Çöşnük, Yıldıztepe ve İskender mahallelerinde birer, Alacakapı Mahallesi’nde ise iki olmak üzere dört mahallede beş taziye evinin inşaatı devam ediyor. Yapımı süren taziye evlerinin yanı sıra Paşaköşkü Mahallesi’nde de hayırsever desteğiyle yeni bir taziye evi inşa edilecek. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile hayırsever İsmail Akbaş’ın imzaladığı protokolle yapım ve işletme sürecine ilişkin sorumluluklar belirlendi. Akbaş ailesinin vefat eden yakınlarının hayrına yaptıracağı taziye evi, tamamlanmasının ardından vatandaşların kullanımına sunulacak. Protokole göre inşaat giderleri hayırsever İsmail Akbaş tarafından karşılanacak. Battalgazi Belediyesi ise arsa tahsisi, proje ve ruhsat işlemleri ile yapım sürecindeki teknik destek ve denetim çalışmalarını üstlenecek. İsmail Akbaş Taziye Evi adıyla ücretsiz hizmet verecek yapının işletme, bakım ve onarım sorumluluğu da belediyeye ait olacak.

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Başkan Taşkın, taziye evlerinin kalıcı bir hayır hizmeti olduğunu belirterek katkılarından dolayı Akbaş ailesine teşekkür etti. Taşkın, "Malatya’mızın köklü ailelerinden Akbaş ailesinin ilçemizde yaptıracağı taziye evi için hayırseverimiz İsmail Akbaş ile protokolümüzü imzaladık. Her fırsatta ifade ediyorum; taziye evleri sadakai cariyedendir. İnşallah vefat etmiş yakınlarının hayrına mahallemizde güzel bir taziye evi inşa edecekler. Rabbim hayırlarını kabul buyursun. İnşaatı kazasız belasız tamamlamalarını diliyorum. Hayırseverimiz İsmail Akbaş’a ve ailesine Battalgazi’miz adına teşekkür ediyorum. Şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.