Malatya'da okul çevrelerinde huzur ve güven denetimi

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı 20 ekip ve 54 personelin katılımıyla okul çevrelerinde denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında 265 şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirilirken, 22 araç da denetlendi.

Malatya'da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 265 kişi ve 22 araç kontrol edildi.

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