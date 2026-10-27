Malatya'da hayvanat bahçesi 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. yılı coşkusunu can dostlarımızla birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı Hayvanat Bahçesi'ne bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hayvanat bahçesinin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği belirtildi.

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