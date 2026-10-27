Malatya'da iki önemli proje için imzalar atıldı

Malatya Valiliği koordinesinde, Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilecek iki projenin imza töreni gerçekleştirildi. Projeler kapsamında mevsimlik tarım işgücünün dijital ortamda yönetilmesi ve kamu kurumlarında görev yapan basın personelinin dijital iletişim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Mevsimlik Tarım İşgücünün İzlenmesi, Koordinasyonu ve Dijital Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Projesi" ile "Kamu Kurumlarında Çalışan Basın Personelinin Dijital Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin imza töreni düzenlendi.

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Malatya Valiliği binasında gerçekleştirilen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz katıldı.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden yapılanma sürecinin yalnızca fiziki yapıların inşasıyla sınırlı olmadığını belirtti. Yavuz, ekonomik ve sosyal hayatın güçlendirilmesi, istihdamın desteklenmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

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Mevsimlik tarım işgücü dijital ortamda yönetilecek

İlk olarak "Mevsimlik Tarım İşgücünün İzlenmesi, Koordinasyonu ve Dijital Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Projesi" hakkında bilgi veren Vali Yavuz, proje ile mevsimlik tarım işgücüne yönelik verilerin sistematik şekilde yönetilmesinin ve ilgili kurumların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projenin Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Yavuz, "Bu çalışmayı Turgut Özal Üniversite ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Kamu kurumlarının basın personeline dijital eğitim

Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi tarafından sunulan "Kamu Kurumlarında Çalışan Basın Personelinin Dijital Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"ne de değinen Vali Yavuz, kamu kurumlarının kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

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Proje kapsamında Malatya Valiliği başta olmak üzere Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Sağlık ve Göç İdaresi müdürlükleri ile belediyelerin basın birimlerinde görev yapan personele dijital kurumsal iletişim eğitimi verilmesi planlanıyor.

"Türkiye’de bu alanda inşallah bir ilk olacak"

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise her iki projenin de Malatya Valiliğinin talimatıyla başlatıldığını belirtti.

Mevsimlik tarım işgücüne yönelik geliştirilecek dijital yönetim modelinin önemine dikkat çeken Budancamanak, "Mevsimlik tarım işçilerine yönelik olan projemiz Türkiye’de bu alanda inşallah bir ilk olacak" diye konuştu.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de her iki projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, projelere ilişkin imzaların atılmasıyla sona erdi.