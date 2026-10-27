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        Yeşilyurt Kent Konseyi'nde minik yazarlar için Yazarlık Atölyesi başlıyor

        Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından hayata geçirilen "Hayal Et, Yaz, Kendi Hikâyeni Oluştur" sloganlı Yazarlık Atölyesi, çocukların hayal dünyalarını geliştirmelerine ve yazarlık yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Yeşilyurt Kent Konseyi'nde minik yazarlar için Yazarlık Atölyesi başlıyor

        Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından hayata geçirilen "Hayal Et, Yaz, Kendi Hikâyeni Oluştur" sloganlı Yazarlık Atölyesi, çocukların hayal dünyalarını geliştirmelerine ve yazarlık yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunacak.

        "Hayal Et, Yaz, Kendi Hikâyeni Oluştur" sloganıyla gerçekleştirilecek yazarlık atölyesi, çocukların fark oluşturan düşünme becerilerini desteklerken kendi hikayelerini kaleme almalarına da imkan sağlayacak. Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş koordinatörlüğünde düzenlenecek eğitimlerde çocuklar; hikâye oluşturma, yazılı anlatım ve duygu ile düşüncelerini kelimelere dökme konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

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        Minikler hayallerini kelimelere dönüştürecekler

        812 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölye programı, sekiz hafta boyunca her çarşamba günü saat 15.30 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Çocukların farklılıklarını ortaya çıkarmayı, kendilerine olan güvenlerini artırmayı ve yazmaya karşı ilgi duymalarını hedefleyen programla, geleceğin yazarlarına ilham verilmesi amaçlanıyor.

        Çocukların kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi, minik katılımcıları hayallerini hikâyelere dönüştürmeye katkı sunacak.

        Son başvuru tarihi 7 Kasım 2026

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        Kontenjanın sınırlı olduğu Yazarlık Atölyesi için başvurular 7 Kasım 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Atölyeye katılmak isteyen aileler, 0530 260 56 77 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Kayıt ve eğitim faaliyetleri, Karakavak Mahallesi Ziraat Sokak No: 2 adresinde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyi’nde gerçekleştirilecek.

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