Başkan Er: "Her sene üzerine koyarak devam edeceğiz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 12. Malatya Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek yayınevi temsilcileri ve yazarlarla bir araya geldi. Fuarın organizasyonuna ilişkin katılımcıların görüşlerini dinleyen Başkan Er, yayınevleri ve yazarlardan gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini belirterek, "Bu sene de memnuniyet olduğunu görüyoruz. Her sene üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kitapla Güçlenen Şehir" mottosuyla düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı, yayınevi temsilcileri ve yazarların beğenisini topladı. Fuar alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, stantları dolaşarak katılımcılarla sohbet etti, organizasyona ilişkin değerlendirmelerini dinledi. Fuara İzmir'den katılan yayınevi sorumlusu Meryem Kocar, Malatya'ya dördüncü kez geldiklerini belirterek, "Fuar güzel geçiyor. Malatya'ya dördüncü gelişimiz. Bu sene daha ileride. Fuarı beğendik. Bu seneki fuar, diğer senelere göre çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

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Yayınevi sorumlusu Alpaslan Aytekin ise fuara ilişkin memnuniyetini, "Gördüğüm en güzel fuar burası. Aldığınız dua size yeter" sözleriyle dile getirdi. Yayınevi sorumlusu Murat Bulut da organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Elinize, emeğinize sağlık, Allah razı olsun" dedi.

Yazar Ümit Özkan, fuarın titizlikle hazırlandığını vurgulayarak, organizasyonun uzun vadede Malatya'nın eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti. Özkan, "Kitap Fuarı'nın meyvelerini Malatya belki 10, belki de 20 yıl sonra alacak. Çocukları kitapla ve yazarla bir araya getirmenin çabasının meyvelerini alacak ve üst seviyelere çıkacak. Eğitime yaptığınız her katkı önce Malatya, sonra ülkeye katkıdır" diye konuştu.

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Yazar Ayşegül Yakupoğulları da fuar kapsamında kendilerine sağlanan imkânlar için teşekkür ederek, "Malatya Fuarı kadar güzel bir organizasyon görmedim. Buradan önce başka bir yerdeydik, inanın Malatya'nın farkını gösterdiniz" ifadelerini kullandı.

Yazar Muharrem Coşkun ise kitaba, yazara ve kültüre verilen değere dikkat çekerek Başkan Er'e teşekkür etti.Yazar Ramazan Öner, "90 Saniyelik Cinayet" adlı kitabını Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri bünyesindeki MOTAŞ otobüsünde seyahat ederken yazdığını anlattı. Yolculuk sırasında romanlarını kaleme aldığını belirten Öner, "Genelde yolculuk esnasında otobüslerde romanlarımı yazıyorum. Bu kapsamda en son kitabımı MOTAŞ otobüsünde yazdım. Belediyemizle birlikte de trambüste imza günü düzenledik" dedi.

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Yazar ve yayınevi temsilcilerinin olumlu değerlendirmelerinin kendilerini daha da motive ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın her yıl daha ileriye taşınması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Er, "Aldığımız geri dönüşler motivasyonumuzu daha da artırıyor. Her sene üzerine koyarak, katlayarak Kitap Fuarımızı yapıyoruz. Geçen sene de memnuniyet vardı. Bu sene de memnuniyet olduğunu görüyoruz. Her sene üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Kültür, sanat ve eğitim alanındaki yatırımlara da değinen Başkan Er, Büyükşehir Belediye binası içerisinde bölgenin en büyük kütüphanelerinden birini hizmete açtıklarını, vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği 13 yeni kütüphane için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gençlere yönelik projelerin devam ettiğini kaydeden Başkan Sami Er, kent genelinde 63 spor tesisi üzerinde de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Er, kentin yalnızca fiziki açıdan değil, kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında da gelişmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kitap Fuarına gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Er, öğrencilere ve çocuklara kitap almaları için bol bol hediye çeki dağıttı. Vatandaşlar, Kitap Fuarı'ndan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Sami Er'e teşekkür ettiler.