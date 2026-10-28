Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz mesajında, Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyetin, 103 yıllık tarihinde eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan savunma sanayisine kadar pek çok alanda önemli gelişmelere imza atarak ülkenin gücünü ve imkanlarını artırdığını aktaran Yavuz, "Bu büyük mirasın sorumluluğunu taşıyan bizler için Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en önemli yolu, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak, milli birlik ve beraberliğimizi korumak ve milletimizin refahını yükseltmektir. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya’mızın yeniden inşası da bu sorumluluğun en önemli örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, devletimizin tüm imkanları ve milletimizin dayanışmasıyla şehrimizde kapsamlı bir ihya ve inşa sürecini başarıyla hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Malatya'da konutları, iş yerlerini ve yaşam alanlarını yeniden inşa ettiklerine değinen Yavuz, şöyle devam etti:

        "Modern, güvenli, depreme dayanıklı ve afetlere karşı dirençli bir şehir hedefi doğrultusunda hayata geçirilen eserlerle Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırdık. Ortaya konulan bu büyük gayret, devletimizin imkan ve kudretinin, milletimizin sarsılmaz dayanışmasının ve zor zamanlarda kenetlenme iradesinin somut bir göstergesi olmuştur. Bugün bizlere düşen, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak bu kazanımları daha ileriye taşımak, ülkemizin gelişmesine, şehirlerimizin kalkınmasına ve milletimizin huzur ve refahına katkı sunmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırımlar ve elde edilen kazanımlar, daha güçlü bir Türkiye idealinin önemli bir parçasıdır."

        REKLAM

        Yavuz, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükran ve saygıyla anarak herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Malatya'da 12. Kitap Fuarı devam ediyor
        Malatya'da 12. Kitap Fuarı devam ediyor
        Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde atölye eğitimleri için kayıtlar başladı
        Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde atölye eğitimleri için kayıtlar başladı
        Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
        Su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
        Malatya'da 25 metrelik kuyuya düşen genç kurtarıldı
        Malatya'da 25 metrelik kuyuya düşen genç kurtarıldı