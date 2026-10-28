Malatya Kitap Fuarı her yıl büyüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 12. Malatya Kitap Fuarı’nın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin kısa sürede yeniden ayağa kaldırıldığını ve kültürel faaliyetlerin hiçbir zaman ihmal edilmediğini söyledi. Fuarın her yıl büyüyerek geliştiğini ifade eden Başkan Er, beşinci gün itibarıyla ziyaretçi sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 12.Malatya Kitap Fuarını ziyaretlerini sürdürüyor. Yazar, yayınevleri ve fuara gelen kitapseverlerle yakından ilgilenen Başkan Er, kitap almak isteyen gençlere hediye çekleri dağıttı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla 23 Ekim’de kapılarını açan ve beş günde 100 binin üzerinde kitapseverin ziyaret ettiği 12.Malatya Kitap Fuarında yazarlar ve yayınevlerinin sorumlularıyla bir araya gelen Başkan Er, yazarların imza ve söyleşi etkinliklerine de katıldı.

"Mükemmel bir organizasyon"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilk olarak GazeteciYazar Nedim Şener’in imza etkinliğini ziyaret etti. Şener, Güzel bir alanda Kitap Fuarının düzenlendiğini ifade ederek, Başkan Er’e teşekkür etti. Başkan Er, bir şehrin küllerinden yeniden doğuşunun en büyük göstergesinin Malatya olduğunu ifade etti. Şener, ‘Mahrem İçinde Mahrem’ adlı kitabını imzalayarak, Başkan Sami Er’e teşekkür etti.

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Fuara katılarak kitaplarını imzalayan Yazar Emin Salman ise Malatya Kitap Fuarını beğendiğini ifade ederek, "Harika bir organizasyon. Her şey çok güzel. Mükemmel bir çalışma olmuş. Son derece duygulandım" dedi. Başkan Er ise her yıl Malatya Kitap Fuarını geliştirerek, devam ettireceklerini söyledi.

‘Son nefeste doğmak’ adlı kitabını imzalayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e hediye eden Yazar Mustafa Sefa Güvenir de "Ben, Malatya aşığı bir insanım. Malatya’da kültür ve sanata verilen değer apayrı. Gittiğim her programda ve verdiğim her röportajda "Mutlaka Malatya’ya gidin" diyorum. Malatya’da kültür ve sanata verdiğiniz değerden dolayı sizi tebrik ediyorum. Allah sizi var etsin. Malatya’nın insanı özel. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kültür ve sanata büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Malatya’nın depremle ilgili sıkıntıları vardı, bunlar ortadan kalktı. İnşa süreci tamamlandı. Deprem sürecine rağmen kitap fuarımızı aksatmadan yaptık. Malatya okuyan bir şehir. Malatya’yı her alanda ön plana çıkaracağız" şeklinde konuştu.

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Çocuk Kitabı Yazarı Aynur Karanfil ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e Malatya Kitap Fuarını düzenlemelerinden dolayı teşekkür ederek, otizmi anlatan ‘Sevgi içten gelir’ adlı kitabını imzalayarak, hediye etti.

"Depreme rağmen kitap fuarımızı hiç ihmal etmedik"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha sonra GazeteciYazar Nedim Şener ile birlikte 12.Malatya Kitap Fuarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve bakanların yoğun gayretleriyle Malatya’nın kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Başkan Er, "Biz sadece Malatya ayağa kalktı demiyoruz. Aslında geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Yepyeni bir Malatya inşa ettik. Şehrimizin ihtiyaç duyduğu donatı alanlarını oluştururken kültürünü ve sosyal yaşamını da ihmal etmedik" dedi.

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Malatya’nın kültürel hayatını canlı tutmak amacıyla kitap fuarını her yıl düzenlemeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Er, depremin yaşandığı 2023 yılında dahi fuarın gerçekleştirildiğini hatırlattı. Başkan Sami Er, "Kitap fuarımız, Malatya’da geleneksel hale gelen önemli organizasyonlarımızdan biri. Depreme rağmen 2023 yılında 10’uncu kitap fuarımızı düzenledik. Ardından 11’incisini gerçekleştirdik, bugün de 12’ncisini yapıyoruz. Her yıl fuarımızın daha da büyüdüğünü, katılımın ve ilginin arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi sayısı 100 bini aştı

Fuarın beşinci gününde ziyaretçi sayısının 100 bini geçtiğini belirten Başkan Er, katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Fuarın yoğun ve coşkulu bir atmosferde devam ettiğini kaydeden Başkan Sami Er, ziyaretçi sayısının önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade ederek, 12. Malatya Kitap Fuarı’nın şehrin kültürel yaşamına ve geleceğine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

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"Malatya Kitap Fuarı, emekleme döneminden gençlik dönemine ilerliyor"

Malatya Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza etkinliğine katılan GazeteciYazar Nedim Şener ise fuarın 12’nci yılına ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, organizasyonun her yıl daha da geliştiğini söyledi. Şener, kitap fuarlarının yalnızca kitaplarla buluşma noktası olmadığını, gençlerin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin meraklarını ortaya koyan önemli kültürel etkinlikler olduğunu ifade etti.

Fuarın 12’nci yılına ulaşmasını değerlendiren Şener, organizasyonun artık gelişiminin yeni bir aşamasına geçtiğini belirterek, "Bir kitap fuarının 12 yaşına ulaşması, hele onuncu yılını aşarak çift haneli rakamlara ulaşması önemli. Fuarın emekleme döneminden gençlik dönemine doğru ilerlediğini görüyoruz. Artık hızlı adımlarla gelişen bir organizasyon hâline geliyor. Fuara gençlerin katılımı da ayrıca mutluluk veriyor. Bu kapsamda Malatya Kitap Fuarının 12’ncisini düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"Kitap Fuarları, Türkiye’nin gündemine açılan bir pencere"

Anadolu’daki kitap fuarlarının yaygınlaşmasının kendisini son yıllarda özellikle şaşırttığını dile getiren Şener, bu organizasyonlarda gençlerin yalnızca kitaplara değil, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelere de büyük ilgi gösterdiğini kaydetti. Gençlerin ekonomi, dış politika ve terör gibi pek çok konuda sorular sorduğunu belirten Şener, kitap fuarlarının düşünsel gelişime katkı sunduğunu vurguladı.