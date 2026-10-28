MASKİ'den yağış öncesi altyapı tedbiri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlar öncesinde taşkın ve su baskını riskini azaltmak amacıyla kent genelinde temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da etkili olması beklenen yağışlara karşı önlem alan MASKİ ekipleri, Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi Çarşı Merkezi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi'nde ise yağmursuyu hattı çalışmaları devam ediyor. Yağış sularının güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak ve su baskını riskini en aza indirmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmursuyu hattı ve mazgal yapım çalışmaları yürütülüyor. Mevcut mazgalların temizlik, bakım ve onarım işlemleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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MASKİ ekiplerinin, yağış sularının tahliyesini kolaylaştırmak ve altyapı sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.