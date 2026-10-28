Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Malatya Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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