Cumhuriyet ile yaşıt 103 yaşındaki Nazife Gül 29 Ekim'i pastayla kutladı
Malatya'da yaşayan 103 yaşındaki Nazife Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı pastayla kutladı.
Malatya'da yaşayan 103 yaşındaki Nazife Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı pastayla kutladı.
1 Mart 1923'te dünyaya gelen Gül'ün yaşadığı ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gördü.
Depremlerin ardından oğlu ve geliniyle Elazığ'a yerleşen Gül, devletin sağladığı kira desteğiyle burada yaşadı. TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutunun teslim edilmesinin ardından ise Malatya'ya tekrar döndü.
Oğlu ve geliniyle Battalgazi ilçesindeki Çamurlu TOKİ Konutları'nda yaşayan Gül'ün 7 çocuğu ve 20 torunu bulunuyor.
Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün tarafından ziyaret edilen Gül, üzerinde "103 yaşında" yazılı pastayla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
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