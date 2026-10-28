Cumhuriyet ile yaşıt 103 yaşındaki Nazife Gül 29 Ekim'i pastayla kutladı

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün tarafından ziyaret edilen Gül, üzerinde "103 yaşında" yazılı pastayla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Oğlu ve geliniyle Battalgazi ilçesindeki Çamurlu TOKİ Konutları'nda yaşayan Gül'ün 7 çocuğu ve 20 torunu bulunuyor.

Depremlerin ardından oğlu ve geliniyle Elazığ'a yerleşen Gül, devletin sağladığı kira desteğiyle burada yaşadı. TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutunun teslim edilmesinin ardından ise Malatya'ya tekrar döndü.

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