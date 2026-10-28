Kale'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
Malatya'nın Kale ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Malatya'nın Kale ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kale'deki program, Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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