Malatya'da dereler taştı, konteynerleri su bastı

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde dereler taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı konteynerleri su bastı. Bölgede yağışların devam ettiği öğrenildi.

Malatya’da etkili olan sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. Doğanşehir ilçesinde bazı konteynerleri su bastı.

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