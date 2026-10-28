MalatyaPark'ta Cumhuriyet Bayramı konseri

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından seslendirilen eserler vatandaşlardan büyük alkış aldı. AVM’de düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Programa 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun ve MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç katıldı.