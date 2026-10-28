Hekimhan'da sağanak yağış sele neden oldu

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bazı bölgelerde sel meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, bölgede yağışların devam ettiği bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine etkili olan sağanak yağış, kırsal bölgelerde taşkınlara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.