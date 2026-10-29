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        Darende'de Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, İlçe Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Darende'de Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Malatya’nın Darende ilçesinde, İlçe Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci başkanlığında düzenlenen toplantıya, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, ilçedeki eğitimöğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik hedefler ele alındı. Eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşması ve kurumlar arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çocukların daha iyi eğitim imkânlarına kavuşması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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