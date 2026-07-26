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        Darende'de lavanta hasadı başladı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yetiştirilen lavantada hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Darende'de lavanta hasadı başladı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yetiştirilen lavantada hasat dönemi başladı.

        İlçede üretim alanı bu yıl 3 dekara çıkarılan lavanta, yüksek katma değerli ürünleriyle bölge ekonomisine katkı sağlarken alternatif tarım uygulamalarına da örnek oluyor.

        Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca Yukarıulupınar Mahallesi’nde 6 yıl önce deneme amacıyla başlatılan lavanta üretimi, zamanla ilçede dikkati çeken tarımsal faaliyetlerden biri haline geldi.

        Kuraklığa dayanıklı olmasıyla öne çıkan lavantadan hasat edilen ürünlerin bir bölümü kurutularak çeşitli bitkilerle harmanlanıyor ve doğal ürün olarak satışa sunuluyor.

        Hasat döneminde mor renge bürünen lavanta tarlaları, ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Vakıftan yapılan açıklamada, kayısıya alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı belirtilerek, "Lavantanın yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlanırken üreticilere de farklı bir gelir modeli sunuluyor." ifadeleri kullanıldı.

        Bu yıl lavanta ürünlerinden elde edilecek gelirin vakfın sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılacağı bildirilen açıklamada, üretimin genç çiftçilere örnek olduğu ve bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi.

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