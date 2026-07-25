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        Malatya'da araç kurşunlama olayının şüphelisi tutuklandı

        Malatya'da "araç kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Malatya'da araç kurşunlama olayının şüphelisi tutuklandı

        Malatya'da "araç kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde park halindeki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verenlerin yakalanmasına yönelik çalışmada şüphelilerin K.Ö. ve S.P. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.


        Zanlılardan K.Ö. tutuklandı, S.P. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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