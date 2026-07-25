Malatya'da araç kurşunlama olayının şüphelisi tutuklandı

Malatya'da "araç kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde park halindeki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verenlerin yakalanmasına yönelik çalışmada şüphelilerin K.Ö. ve S.P. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan K.Ö. tutuklandı, S.P. serbest bırakıldı.

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