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        Doğanşehir'in yarım asırlık "yahni" geleneği yaşatılıyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yarım asrı aşkın süredir sürdürülen yahni geleneği, özel günlerin vazgeçilmez lezzeti olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Doğanşehir'in yarım asırlık "yahni" geleneği yaşatılıyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yarım asrı aşkın süredir sürdürülen yahni geleneği, özel günlerin vazgeçilmez lezzeti olmayı sürdürüyor.

        İlçede düğün, sünnet, mevlit, cenaze ve bayram gibi toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı günlerde misafirlere geleneksel yöntemlerle hazırlanan yahni ikram ediliyor.

        Yaklaşık 30 yıldır aşçılık yapan Ömer Zelyurt, ilçede vatandaşların yahniye olan ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Yahni yapımını büyüklerinden öğrendiğini belirten Zelyurt, bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Köy usulü hazırlanan yemeğin yapımının zahmetli olduğunu dile getiren Zelyurt, önce etin kavrulduğunu, ardından tereyağında kavrulan soğan, haşlanmış nohut, salça ve baharatların eklendiğini anlattı. Sıcak su ilave edilerek pişirilen yahni, kıvamını aldıktan sonra tereyağlı bulgur pilavının üzerine dökülerek misafirlere ikram ediliyor.

        Doğanşehir'de yarım asırdan fazla süredir bu geleneğin yaşatıldığını vurgulayan Zelyurt, düğünlerden bayramlara kadar birçok özel günde yahni hazırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

        İlçe sakinlerinden 67 yaşındaki Enver Şahin de yahni geleneğinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, düğün ve mevlitlerde bu yemeğin mutlaka yapıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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