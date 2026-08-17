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        Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu, dört mevsim 22 derece olan su sıcaklığı ve kükürtlü suyuyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Dört mevsim su sıcaklığı aynı olan Malatya'daki Kudret Havuzu ziyaretçilerini ağırlıyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde Tohma Kanyonu'nun ortasındaki Kudret Havuzu, dört mevsim 22 derece olan su sıcaklığı ve kükürtlü suyuyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

        Somuncu Baba Külliyesi etrafında Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasındaki havuz, şifalı olduğuna inanılan suyu ve manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Darende’nin doğal güzelliklerinden biri olan Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu'nun metrelerce yükselen sarp kaya duvarları arasında adeta saklı bir cenneti andırıyor.

        Dört mevsim 22 derecelik su sıcaklığını koruyan havuzda su seviyesi 80, 120 ve 150 santimetre olarak değişiyor.

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        Yaz aylarında doğal kaynak suyunda serinlemek isteyenlerin ilgi gösterdiği havuz, fotoğraf ve görüntü tutkunları için de öne çıkan noktalardan biri olarak yer alıyor.

        Osmanlı döneminde "Kudret Hamamı" olarak anılan alan, günümüzde doğal yüzme tesisi olarak kullanılıyor.

        Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından imar ve ihya projeleri kapsamında havuz genişletilirken, ulaşım yolları da düzenlendi.

        Her yıl Darende'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan Kudret Havuzu, ilçenin doğal güzelliklerinden biri olmayı sürdürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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