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        Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

        Kocaözü Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

        Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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