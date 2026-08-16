Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Kocaözü Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.