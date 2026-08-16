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        Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dronla görüntülendi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dronla görüntülendi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde su altında kalan "yalnız minare" dron ile görüntülendi.

        Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı. Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesiminde, yağışlar nedeniyle kıyıdaki bazı yerleşim alanları, tarım arazileri ve kara yolları suyla kaplandı. 

        Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki "yalnız minare"nin bir bölümü de su altında kaldı. 

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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