Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Endonezya'da Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi hayır çeşmesi hizmete açıldı

        Endonezya'da Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi hayır çeşmesi hizmete açıldı

        Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının ortak çalışmasıyla Endonezya'nın Banda Aceh kentinde hayır çeşmesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Endonezya'da Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi hayır çeşmesi hizmete açıldı

        Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının ortak çalışmasıyla Endonezya'nın Banda Aceh kentinde hayır çeşmesi açıldı.

        Ar-Raniry İslam Üniversitesi kampüsüne inşa edilen "Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri Hayır Çeşmesi"nin açılışı için tören düzenlendi.

        Ar-Raniry İslam Üniversitesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği adına konuşan Hamit Demir, derneğin farklı coğrafyalarda hayır işleri yaptığını söyledi.

        Demir, Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Türkiye ile Endonezya arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

        Ar-Raniry İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. ise yapılan hizmetin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti.

        Türkiye'den temin edilen doğal mermerle kaplanan çeşmede bazalt zemin döşemesi kullanılırken, Türkçe, İngilizce, Endonezce ve Arapça olmak üzere dört dilde kitabelere yer verildi.

        Sekiz muslukla hizmet veren çeşmede, temiz suyun kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 3 bin litre kapasiteli entegre arıtma sistemi kuruldu.

        Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı

        Benzer Haberler

        116 sanıklı organize suç davası Eylül ayına ertelendi
        116 sanıklı organize suç davası Eylül ayına ertelendi
        "İrade Bizim Zafer Bizim" temalı sergi açıldı
        "İrade Bizim Zafer Bizim" temalı sergi açıldı
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "O gece Türkiye diz çökmedi"
        Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse: "O gece Türkiye diz çökmedi"
        Hekimhan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hekimhan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        3 asırlık bedesten, kadın girişimcilere emanet
        3 asırlık bedesten, kadın girişimcilere emanet
        Malatya Yeşilyurt Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Malatya Yeşilyurt Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı