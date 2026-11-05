FKA'dan Elazığ ve Malatya'daki İşletmelere ENHANCER PRO çağrısı

Elazığ ve Malatya'da işini büyütmek ve yeni istihdam oluşturmak isteyen işletmeler için ENHANCER PRO kapsamında iki yeni hibe çağrısı açıldı. Proje başına mikro işletmeler 40 bin ila 60 bin avro, orta ölçekli işletmeler ise 70 bin ila 100 bin avro hibe talep edebilecek.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ENHANCER PRO Projesi, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. İki çağrı için Elazığ ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde toplam 15 milyon avro bütçe öngörülüyor.

Hızlandırma Hibe Programı'na Elazığ veya Malatya'da kayıtlı, tamamı özel mülkiyete ait ve 31 Aralık 2024 veya öncesinde kurulmuş mikro işletmeler başvurabilecek. Önceki ENHANCER girişimcilik desteğiyle 1 Ağustos 2025'ten önce kurulan işletmeler, rehberde belirtilen 2025 yılı mali belgelerini sunmaları hâlinde kuruluş tarihi şartından muaf tutulacak. Elazığ ve Malatya'da 2025 yılı cirosunun veya brüt gelirinin en az 2.622.400 TL olması ve talep edilen hibenin bu gelirin yüzde 75'ini aşmaması gerekiyor.

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Orta Ölçekli İşletme Hibe Programı'na ise merkezi Elazığ veya Malatya'da bulunan, sermayesinin tamamı özel mülkiyete ait, tüzel kişiliği olan ve 1 Ocak 2023'ten önce kurulmuş orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecek. Bu çağrıda ayrıca bir asgari ciro şartı bulunmuyor. Elazığ ve Malatya'daki işletmeler, 2024 ve 2025 yıllarında net kar etmiş olma şartından muaf. Başvuru şartlarının tamamı ilgili program rehberlerinde yer alıyor.

Her iki programda da proje süresi 8 ila 12 ay, hibe oranı ise toplam uygun maliyetlerin yüzde 75 ila 90'ı arasında olacak. Mikro işletmelerin 2 ila 5, orta ölçekli işletmelerin ise en az 6 kişilik yeni istihdam oluşturması bekleniyor.

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Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ENHANCER PRO'nun, bölgede girişimciliğin güçlenmesi ve orta ölçekli işletmelerin büyüme planlarını hayata geçirmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Desteklerin işletmelerin üretim kapasitesini artırmasına, yeni pazarlara açılmasına ve yeni iş imkânları oluşturmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Budancamanak, Elazığ ve Malatya'da başvuru şartlarını karşılayan tüm işletmeleri bu fırsatı değerlendirmeye ve proje sunmaya davet etti.

Bilgilendirme toplantıları 12 Kasım 2026'da Malatya Ramada Otel'de, 13 Kasım 2026'da ise Elazığ Ramada Otel'de düzenlenecek. Her iki toplantı da saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 22 Aralık 2026 saat 19.00'a kadar ICMPD Elektronik Başvuru Platformu üzerinden yapılabilecek. Başvuru rehberlerine ve platform bağlantısına ENHANCER PRO'nun resmî internet sitesinden ulaşılabilir.