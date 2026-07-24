Görme engelli atlet, milli takım hayaliyle pistte ter döküyor

Malatya'da üç yıl önce atletizme başlayan ve katıldığı ulusal şampiyonalarda 5 altın ile 1 gümüş madalya kazanan görme engelli sporcu Abdulcelil Aslan, milli takım formasını giymek için çalışmalarına devam ediyor.



Görme engelliler okulunda yeteneği keşfedilen 14 yaşındaki Aslan, Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde atletizme başladı. Kısa sürede önemli başarılar elde eden genç sporcu, katıldığı Türkiye şampiyonalarında 5 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.



- 2 saniyeyle kaçırdığı milli formaya ulaşmak istiyor



Bu yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın, 100 metrede ise gümüş madalyaya uzanan Aslan, milli takım seçmelerini 2 saniyeyle kaçırdı.



Bu başarısızlığı motivasyona dönüştüren genç atlet, haftanın belirli günlerinde antrenörü Ömer Fatih Ergül eşliğinde düzenli antrenman yaparak milli takım seçmelerine hazırlanıyor.



Abdulcelil Aslan, AA muhabirine, atletizmin hayatında önemli bir yer edindiğini belirterek, elde ettiği derecelerin kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini söyledi.



Milli takım hedefinden vazgeçmediğini dile getiren Aslan, "Milli takım seçmelerine girmeyi 2 saniye ile kaçırdım ve çok üzüldüm. Milli takıma girebilmek için hazırlanıyorum. Haftada 2-3 gün antrenman yapıyorum. Milli takıma seçildikten sonra dünya şampiyonasına gitmek istiyorum." dedi.



- Abdulcelil'i milli takıma hazırlıyorlar



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı ve Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Onursal Başkanı Şerif Büyüktaş ise görme engelli bireylerin spor aracılığıyla özgüven kazanmalarını ve sosyal hayata daha güçlü katılmalarını amaçladıklarını söyledi.



Kentte 2002 yılından bu yana görme engellileri farklı spor branşlarına yönlendirdiklerini ifade eden Büyüktaş, yerel yönetimlerin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlandığını belirtti.



Abdulcelil Aslan'ın son yıllarda önemli başarılara imza attığını dile getiren Büyüktaş, "Biz özgüveni sağlayıp, rehabilite edip, eğitim ve sosyal alanlarda güçlendirip hayatta ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Abdulcelil de milli takım seçmelerini 2 saniyeyle kaçırdı. Şimdi onu milli takıma hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

