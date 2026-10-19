Kale Belediye Başkanı Özbay, muhtarlarla buluştu
Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Giriş: 19.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Başkan Özbay, uzun süre muhtarlık görevini yapan muhtarlara plaket verdi.
Özbay, yaptığı açıklamada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.
Başkan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların gününü kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ