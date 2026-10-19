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        Kale Belediye Başkanı Özbay, muhtarlarla buluştu

        Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kale Belediye Başkanı Özbay, muhtarlarla buluştu

        Malatya'nın Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Başkan Özbay, uzun süre muhtarlık görevini yapan muhtarlara plaket verdi.

        Özbay, yaptığı açıklamada, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

        Başkan Özbay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların gününü kutladı.

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