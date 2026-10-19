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        Hekimhan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Hekimhan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

        Hekimhan Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç, yaptığı açıklamada, muhtarlık kurumunun toplumsal yaşam ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasındaki önemli olduğunu belirtti.

        Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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