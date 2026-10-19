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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde 19 Mart Muhtarlar Günü kutlandı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Malatya'nın Arguvan ilçesinde 19 Mart Muhtarlar Günü kutlandı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

        Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan'ın Nazım Hikmet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra muhtarlar, Kaymakamı Salih Ağar'ı ziyaret etti. Program sonrası yemek ikramı yapıldı.

        Programa, Belediye Başkanı Ersoy Eren, İlçe jandarma Komutanı Arif Zübeyir köse, İlçe Emniyet Amiri İsmail Taha Nazlı ve ilgililer katıldı.

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