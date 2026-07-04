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        GÜNCELLEME - Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye AFAD'dan 1 araç ve 4 personel, jandarmadan 2 araç ve 20 personel, itfaiyeden 6 araç, 1 iş makinesi ve 20 personel, Orman İşletme Müdürlüğünden 5 araç ve 24 personel ile Kızılaydan 1 araç ve 3 personel sevk edildi.

        Yangına, bu ekiplerden oluşan toplam 15 araç, 1 iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi de bölgeye 1 çok maksatlı itfaiye aracı, 2 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman yangınlarına müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve 13 itfaiye personeli sevk etti.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de bölgedeki söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Yangının etkili olduğu alanın genişliği, bölgenin yoğun meşelik yapısı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları güç şartlar altında devam ediyor.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz da çalışmaları yerinde incelemek amacıyla yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Yangının seyri, müdahale çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda yakından takip edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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