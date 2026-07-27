Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Hekimhan ilçesine "Emanet Hayvan Oteli" kuruluyor

        Hekimhan ilçesine "Emanet Hayvan Oteli" kuruluyor

        Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla "Emanet Hayvan Oteli" projesi hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Hekimhan ilçesine "Emanet Hayvan Oteli" kuruluyor

        Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla "Emanet Hayvan Oteli" projesi hayata geçiriliyor.

        Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvurunun ardından Söğüt Mahallesi'nin pilot bölge olarak seçildiğini söyledi.

        Mahalle sakinlerinin büyük bölümünün farklı şehirlerde yaşadığını belirten Yaşar, yaz aylarında köye gelen vatandaşların süt ve yağ ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyükbaş hayvan aldıklarını ifade etti.

        Vatandaşların dönüş zamanı hayvanlarını satmak ya da kesime göndermek zorunda kaldıklarını aktaran Yaşar, bu durumun damızlık hayvan sayısının azalmasına yol açtığını dile getirdi.

        Proje kapsamında vatandaşların hayvanlarını belirli bir ücret karşılığında tesise emanet edebileceğini belirten Yaşar, "Vatandaşlarımız yazın geldiklerinde hayvanlarını alacak, giderken yeniden emanete bırakabilecek. Proje, Hekimhan'ın tüm mahallelerine hizmet verecek." dedi.

        Yaşar, hayvanların doğum ve sağlık kontrollerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasının planlandığını, projenin altyapı çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        "Görüşmeler başarısız olursa askeri harekata hazırım"
        "Görüşmeler başarısız olursa askeri harekata hazırım"
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Benzer Haberler

        Malatya U14 Greko-Romen Takımı Türkiye şampiyonu oldu
        Malatya U14 Greko-Romen Takımı Türkiye şampiyonu oldu
        Malatya TSO'da pandemiye ve depremlere rağmen 8 yılda 317 eğitim programı d...
        Malatya TSO'da pandemiye ve depremlere rağmen 8 yılda 317 eğitim programı d...
        Malatya'da 11 bin ton kapasiteli lisanslı depolar kayısı üreticilerini bekl...
        Malatya'da 11 bin ton kapasiteli lisanslı depolar kayısı üreticilerini bekl...
        Malatya'da ev yangını maddi hasara yol açtı
        Malatya'da ev yangını maddi hasara yol açtı
        MTB Başkanı Özcan: "Lisanslı depolar üreticinin güvencesidir"
        MTB Başkanı Özcan: "Lisanslı depolar üreticinin güvencesidir"
        Uluslararası finans kuruluşları Malatya'nın geleceği için bir araya geldi
        Uluslararası finans kuruluşları Malatya'nın geleceği için bir araya geldi