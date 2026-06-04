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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi

        Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yaptığı uçak maketleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yaptığı uçak maketleri sergilendi.


        Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ersin Coşkun'un rehberliğinde Türkiye'nin yerli ve milli havacılık projelerinin maketlerini hazırladı.

        Öğrenciler tarafından yapılan yerli ve milli hava araçları KAAN, Kızılelma ve ANKA'nın maketleri okul bahçesinde sergilendi.

        Sergi, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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