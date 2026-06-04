Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yaptığı uçak maketleri sergilendi.





Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ersin Coşkun'un rehberliğinde Türkiye'nin yerli ve milli havacılık projelerinin maketlerini hazırladı.



Öğrenciler tarafından yapılan yerli ve milli hava araçları KAAN, Kızılelma ve ANKA'nın maketleri okul bahçesinde sergilendi.



Sergi, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.







